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Пильные диски
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Фрезы концевые
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Фрезы концевые CMT с режущими напайками
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Фрезы концевые CMT Contractor
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Фрезы насадные со сменными ножами
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Фрезы насадные со сменными ножами из твёрдого сплава
Фрезы насадные со сменными прямыми и профилируемыми ножами
Ножи сменные для фрез и бланкеты для профилирования
Фрезы насадные с напайными ножами AQUILA
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Фрезы для изготовления дверной обвязки Aquila
Фрезы для изготовления мебельной обвязки Aquila
Фрезы филеночные Aquila
Фрезы для изготовления доски пола Aquila
Свёрла, зенкеры, патроны
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Сверла и пробочники
Сверла присадочные
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Долбёжные комплекты сверло-долото
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Сверла и зенкеры Festool
Свёрла по дереву и металлу, буры Milwaukee
Сверла и зенкера Narex
Коронки
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Коронки универсальные
Коронки биметаллические
Коронки алмазные
Ножи сменные, бланкеты, зубья
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Ножи сменные стандартные из твёрдого сплава Ceratizit
Ножи сменные профильные HW для фрез CMT серии 694
Ножи сменные 3 мм строгальные фуговальные
Ножи SP 40 мм профильные для фрезерных головок серий CMT 692 и 693
Ножи SP 50 мм профильные для фрезерных головок серий CMT 692 и 693
Бланкеты HSS и HW для профилирования 8 мм с насечкой
Зубья-напайки Ceratizit для дисковых пил в деревообработке
Зубья-напайки Ceratizit для дисковых пил в металлообработке
Прутки из твёрдого сплава Ceratizit
Бланкеты для профилирования из твёрдого сплава Ceratizit
Бланкеты под напайку Ceratizit
Ножи сменные для электроинструмента ( электрорубанков )
Ножи строгальные TERSA, CENTROLOCK, CENTROSTAR, CENTROFIX, QUICKFIX
Ножи сменные стандартные из твёрдого сплава CMT
Пилы ленточные
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Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
Ленточные полотна по дереву Woodwork
1400 мм Ленточные полотна по дереву
1425 мм Ленточные полотна по дереву
1510 мм Ленточные полотна по дереву
1575 мм Ленточные полотна по дереву
1712 мм Ленточные полотна по дереву
2085 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
2234 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
2240 мм Ленточные полотна по дереву
2350 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
2375 мм Ленточные полотна по дереву
2490 мм Ленточные полотна по дереву
2560 мм Ленточные полотна по дереву
2667 мм Ленточные полотна по дереву
3125 мм Ленточные полотна по дереву
3380 мм Ленточные полотна по дереву
3480 мм Ленточные полотна по дереву
3556 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
3810 мм Ленточные полотна по дереву
3820 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
3886 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
3976 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
4013 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
4064 мм Ленточные полотна по дереву
4670 мм Биметаллические ленточные полотна по дереву Bahco
Пилки для лобзиков CMT
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Пилки лобзиковые 16 штук в наборе JT016
Пилки лобзиковые по мягкой древесине
Пилки лобзиковые по твердой древесине
Пилки лобзиковые для OSB
Пилки лобзиковые для фанеры
Пилки лобзиковые для строительной древесины
Пилки лобзиковые для ДСП
Пилки лобзиковые для ламината
Пилки лобзиковые для стальных листов
Пилки лобзиковые для алюминия
Пилки лобзиковые для резки труб и профилей
Пилки лобзиковые для пластика
Пилки сабельные CMT
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Пилки сабельные по древесине CMT
Пилки сабельные по древесине и металлу CMT
Пилки сабельные по металлу CMT
Пилки сабельные для специальных материалов CMT
Пилки сабельные CMT в наборах
Принадлежности для мультифункционального резака
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Пильные погружные полотна для обработки древесины
Пильные погружные полотна для обработки металла и древесины
Пильные погружные полотна "японский зуб"
Сегментные пильные полотна для обработки древесины и пластика
Сегментные пильные полотна для обработки древесины и металла
Сегментные пильные полотна для обработки камня и керамики
Долото STARLOCK для очистки узких пазов
Нож STARLOCK для резки ковровых покрытий
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Полотна для удаления раствора
Шлифовальные листы
Абразивы, шлифование и полирование
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Щетки по дереву
Диски шлифовальные гибкие
Шлифовальные листы
Рулонный шлифовальный материал
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Камни и бруски точильные
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Средства и аксессуары для полирования
Отрезные и зачистные диски для УШМ
Оснастка
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Цанги, патроны, державки, втулки, кольца, подшипники
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Патроны, оправки, цанги для станков с ЧПУ
Патроны, цанги, втулки, переходники, удлинители
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Втулки, кольца копировальные и переходные
Струбцины, зажимы, тиски
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Струбцины быстрозажимные
Струбцины EHOMA
Струбцины и зажимы BESSEY
Зажимы механические Toggle Clamps
Зажимные приспособления KREG
Клещи - зажимы
Струбцины, зажимы и тиски Wolfcraft
Струбцины для крепления в пазу
Струбцины Wilton
Струбцины JET
Струбцины Truper
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Ленточные зажимы
Зажимы для соединения под углом
Прижимы с винтовым креплением
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Cтрубцины Triton
Ваймы для склейки щитов
Направляющие с эксцентриковыми прижимами PGC CMT
Приспособления KREG
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Приспособления Kreg для соединений
Аксессуары для Kreg Jig®
Саморезы и заглушки Kreg
Приспособление для монтажа террасной доски и пола Kreg
Прижимы и зажимные приспособления Kreg
Упоры, направляющие, оснастка Kreg для станков и мастерской
Фрезерные столы, приспособления и аксессуары Kreg
Приспособления Kreg для пиления и раскроя
Приспособления для сборки мебели и установки фурнитуры
Направляющие рельсы, шины, ползуны, стопоры и линейки
Приспособления Kreg для разметки и измерений
Мобильные верстаки и опоры KREG
Универсальные верстаки Kreg
Сверлильные станки Kreg для соединения на косой шуруп Pocket-Hole
Органайзеры KREG
Верстаки и опоры
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Мобильный Рабочий Центр KREG KWS1000
Опора складная Kreg Track Horse с направляющей T-track KWS500
Комплект Мобильный верстак KREG и Опора складная Kreg Track Horse
Мобильный Рабочий Центр KREG KWS1000-INT-2
Комплект из двух складных опор Kreg Track Horse KWS500-2
Верстак многофункциональный 5 в 1 MF5IN1 Holzmann
Верстак универсальный USK2760 Holzmann
Опоры универсальной верстачной системы Kreg
Перекладины универсальной верстачной системы Kreg
Комплекты колёс для верстаков и столов
Стол монтажный Klamp Table
Верстак столярный складной Wolfcraft MASTER cut 1500 Wolfcraft
Верстак столярный складной Wolfcraft MASTER cut 2500 Wolfcraft
Верстак зажимной и стол для станков MASTER 700 Wolfcraft
Верстак зажимной и стол для станков MASTER 600 Wolfcraft
Верстак зажимной и стол для станков MASTER 200 Wolfcraft
Верстак для работы с электролобзиком Wolfcraft
Рабочая подставка-упор Wolfcraft
Упоры верстачные Woodwork
Многофункциональный опорный роликовый штатив Wolfcraft
Роликовый штатив Wolfcraft
Параллельный упор для фрезера к столам MASTER cut 1500/2500
Приспособления INCRA
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Столешница для фрезерного стола Woodwork RTTW01
Фрезерные столы Combo INCRA
Столешницы для фрезерного стола INCRA
Аксессуары INCRA для фрезерования
Combo системы INCRA для циркулярных пил
Позиционеры INCRA для пильных станков
Позиционеры INCRA для фрезерных станков
Позиционеры INCRA LS универсальные
Позиционер Original INCRA Jig для параллельного упора
Угловые упоры INCRA
Паралельный упор Wonder Fence
Параллельный упор Original INCRA Jig Fence System с перпендикулярным упором и стопором
Параллельный упор INCRA Jig Fence System IJ32FNCSYS и позиционер Original INCRA Jig IJ32
Приспособление для ящичных соединений INCRA I-Box
Скользящая столешница для пильного станка INCRA
Телескопическая профиль-шина INCRA Flip Fence
Профиль алюминиевый TRACK + упор Shop Stop INCRA
Профиль алюминиевый Single T-Track Regular INCRA
Профиль алюминиевый Single T-Track Plus INCRA
Профиль алюминиевый INCRA T-Track 800 мм
Профиль алюминиевый Miter Channel INCRA для ползунка
Профиль алюминиевый INCRA Track
Направляющие алюминиевые с Т-канавкой BCONECT
Ползунки Miter Slider INCRA
Индикатор часового типа INCRA
Прижим-фиксатор INCRA
Прижимной толкатель INCRA PUSHGUARD для пиления и фрезерования
Лифт фрезера INCRA MAST-R-LIFT II
Угольники 90° INCRA
Угольники 45° INCRA
Метрические шкалы из лексана INCRA
Линейки разметочные INCRA
Линейки разметочные угловые INCRA
Линейки разметочные Т-образные INCRA
Транспортир и механический карандаш INCRA
Набор из 5-ти планок Incra M-RACKSET5
Приспособление для создание петель HingeCraft
Рейсмус разметочный INCRA
Каталог с шаблонами для соединений INCRA
MICROJIG для пиления и фрезерования
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Струбцины с профилем "ласточкин хвост" MATCHFIT
Приспособление MATCHFIT Dado Stop
Прижимной толкатель GRR-RIP BLOCK
Прижимной толкатель GRR-RIPPER 3D
Прижимной толкатель GRR-RIPPER Advanced 3D
Угловой упор MICRODIAL для пиления и фрезерования
Расклиниватель для циркулярной пилы MJ SPLITTER
Направляющие ZEROPLAY
Комплект крепежа системы MATCHFIT
Приспособления для столярных и мебельных мастерских
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Приспособления для фрезерования
Шипорезное приспособление CMT
Система CMT RCS для 3D фрезерования и гравировки по шаблонам
Приспособления для пиления
Приспособления для пиления, фрезерования и строгания Microjig
Приспособления для строгания и фугования
Приспособления для сверления
Приспособления для резки кромки и пластиков
Приспособления для нанесения столярных и мебельных клеёв
Приспособления и инструмент для заточки
Направляющие шины, профили
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Профиль-шина T-track алюминиевая для параллельного упора 100х53,5 мм
Фрезерные шаблоны FESTOOL
Комплекты фрезерных шаблонов
Шины-направляющие FESTOOL
Угловой упор FS-WA/90°
Профиль алюминиевый TRACK + упор Shop Stop INCRA
Профиль алюминиевый Single T-Track Regular INCRA
Профиль алюминиевый Single T-Track Plus INCRA
Профиль алюминиевый INCRA T-Track 800 мм
Профиль алюминиевый Miter Channel INCRA для ползунка
Профиль алюминиевый INCRA Track
Направляющие алюминиевые с Т-канавкой BCONECT
Ползунки Miter Slider INCRA
Приспособление для раскроя Rip-Cut Kreg KMA2685
Набор Kreg KMA3700-PROMO-19 с Accu-Cut
Прижимы для Т-образного паза Track Clamps KMS7520 Kreg
Приспособление для точного пиления Accu-Сut
Приспособление для точного пиления Accu-Cut™ XL
Шина направляющая T-track PR TR019 19,0х12,5 мм
Комплект Expansion Pack для удлинения приспособления Accu-Cut
Набор направляющих рельс Kreg для торцовочных упоров KMS8000
Направляющие полоски Accu-Cut™
Рельсы и аксессуары Kreg
Направляющая шина-упор 122 см для пиления и фрезерования
Направляющая шина-упор 244 см для пиления и фрезерования
Удлинитель 61 см шины-упора для пиления и фрезерования
Шина TR051 с тремя направляющими T-track 51,2х12,5 мм
Профиль-шина TR099 с тремя направляющими T-track 99,2х16 мм
Профиль TR140 алюминиевый для параллельного упора 140х53,5 мм
Шины направляющие T-track TR030 30,4х12,5 мм
Шина направляющая TR045 с двумя пазами T-track 45,6х12,5 мм
Шина направляющая для фиксации циркулярной пилы Wolfcraft FKS 115
Ползун из алюминиевого профиля ALU-TRACK 19.3 мм регулируемый анодированный 450 мм
Профиль ползуна PR TR013 для направляющей T-track 13,1х9,2 мм
Направляющие ZEROPLAY
Комплект крепежа системы MATCHFIT
Ограничитель длины заготовки
Шланги и аксессуары для пылеудаления
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Шланги полиуретановые
Шланги полиолефиновые
Шланги из ПВХ универсальные
Шланг для пылесоса
Шланг всасывающий D21,5 x 5m HSK
Патрубки и насадки для пылеудаления
Задвижки для гибких воздуховодов
Хомуты
Фильтр циклонный для пылесоса
Щетки универсальные Rock Professional
Комплект для уборки
Одноразовые мeшĸи для пылесосов FESTOOL
Сумки, ящики, боксы, тележки
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Сумки и рюкзаки
Хранение инструмента
Органайзеры
Ящики для инструментов
Ящики на колесах
Тележки
Средства индивидуальной защиты и спецодежда
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Очки защитные
Защита органов слуха
Перчатки
Наколенники
Защита органов дыхания
Защита лица и головы
Одежда
Фонари и светильники для монтажа и ремонта
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Промышленный cветодиодный светильник 700/1400 Лм USB Swanson
Промышленный cветодиодный светильник 1500/3000 Лм USB Swanson
Рабочая лампа SYSLITE KAL II
Контрольная лампа STL 450
Рабочая лампа DUO
Телескопический штатив Swanson
Инструмент
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Инструмент и приспособления TRITON
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Фрезер погружной с микролифтом Triton TRA001 2400 Вт
Адаптер для работы с направляющей шиной TRTA001
Пила циркулярная погружная для работы с направляющей шиной Triton TTS1400
Электрорубанок 180 мм Triton TPL180
Осциляционно-шпиндельный шлифовальный станок TSPS450
Осцилляционный шпиндельно-ленточный шлифовальный станок TRITON TSPST450
Осциляционно-шпиндельная шлифовальная машина Triton TSPSP650
Универсальный стол TWX7 с фрезерным модулем TRITON TWX7RT001
Пильный модуль TRITON TWX7CS001
Многофункциональные раскладные тиски-подставка
Запчасти для ручного фрезера Triton TRA001 2,4 кВт 220 В арт. TR203224
Расходка и оснастка Triton
Гарантийные обязательства Triton
Инструмент FESTOOL
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Акции FESTOOL
FESTOOL Система 18 Вольт
Пилы FESTOOL
Полустационарные работы
Фрезеры ручные FESTOOL
Фрезеры дюбельные DOMINO
Лобзики ручные FESTOOL
Дрели-шуруповёрты FESTOOL
Аксессуары для завинчивания Festool
Сверла и зенкеры
Кромкооблицовочные машины FESTOOL
Шлифовальные машинки и абразивы FESTOOL
Полировальные машинки и аксессуары FESTOOL
Диспенсеры для нанесения масла Festool
Электрорубанки Festool
Многофункциональный инструмент VECTURO
Стружкоотсосы, пылеудаление
Многофункциональные столы и мобильные верстаки FESTOOL
Систейнеры и сортейнеры
Приспособления, оснастка FESTOOL
Угловые и прямые соединители DOMINO
Товары с атрибутикой для досуга и спорта
Материал для ручного шлифования GRANAT
Абразивы для шлифования
Гарантия FESTOOL SERVICE all-inclusive
Шлифовальный инструмент MIRKA
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Электроинструмент Mirka - шлифование и пылеудаление
Абразивы и шлифовальные приспособления Mirka
Полировальные пасты
Полировальные машинки Mirka
Пневматический орбитальный инструмент
Пневматический роторно-орбитальный инструмент
Аккумуляторный инструмент
Шлифовальные и полировальные машинки Osborn
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Щеточная шлифовальная машина для браширования Osborn
Угловая полировальная машина для браширования Osborn
Адаптер-вал Д19*M14 для УШМ
Удлинитель шпинделя Д19*M14 для УШМ
Пневматический инструмент Trusty
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Шпилькозабивные пистолеты Trusty
Гвоздезабивные пистолеты Trusty
Гвоздезабиватели по бетону Trusty
Скобозабивные пистолеты Trusty
Комбинированые пистолеты Trusty
Пневматические пистолеты для гофрокартона Trusty
Паркетные пистолеты Trusty
Пневмостеплеры Trusty
Специализированные пистолеты Trusty
Шланги и акссесуары для пневмоинструмента
Скобы, гвозди и шпильки прочие
Инструмент и приспособления Virutex
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Фрезер для шкантов и пазов - ламельный фрезер AB111N
Фрезер кромочный Virutex FR156N
Фрезер ручной для снятия свесов ручной Virutex FR256N
Фрезер для установки скрытых петель Virutex FR129VB Set
Фрезер для врезки замков Virutex FC116U
Угловой фрезер FR217S
Фрезер универсальный с изменяемым углом наклона двигателя Virutex FRE317VD
Фрезер универсальный Virutex FRE160P
Фрезер универсальный COMBI FR356Z
Электролобзик Virutex SC324Y
Пила поворотная маятниковая TM33W
Облегченная многоцелевая виброшлифовальная машина с электронной регулировкой LRT84h
Облегченная многоцелевая виброшлифоЭксцентриковая шлифовальная машина Virutex RTE146L
Машина кромкооблицовочная с клеевой ванной и регулировкой температуры и скорости PEB250+
Ручная кромкооблицовочная машина Virutex AG98R
Щеточная шлифовальная машинка Virutex ST62
Пылеудаляющий аппарат Virutex AS182K
Продольный подрезатель Virutex AU93
Торцевой подрезатель Virutex RC21E
Торцевой подрезатель Virutex RC221R
Торцевой подрезатель Virutex RC321S DOBLE
Резак для неметаллического листового материала Virutex CO15L
Резак-цикля для удаления продольных свесов кромочного материала Virutex RP28
Цикля Scraper Virutex
Копирователь угла - малка Virutex TC133R
Шаблон для сверления Virutex PM11D
Шаблон T-образный Virutex PMT111
Шаблон для стыковки столешниц Virutex PFE60
Рычажный механизм для демонтажа дверного полотна EP70P
Транспортировочное приспособление Virutex PT81U
Шканты для фрезера AB111N Virutex
Клеенаносящее приспособление с верхним валиком Virutex EM125T
Клеенаносящее приспособление Virutex EM26D
Комплект для нанесения клея SEM1
Антиадгезионная аэрозоль Cantspray
Многофункциональное очистительное средство Virutex Netspray
Станки
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Фрезерные столы
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Фрезерный стол JET JRT-2
Фрезерный стол JET RT100 (для JTS-250CSX и PM1000)
Фрезерный стол универсальный JET 98600W
Столешница для фрезерного стола Woodwork RTTW01
Фрезерные столы Combo INCRA
Столешницы для фрезерного стола INCRA
Аксессуары INCRA для фрезерования
Позиционеры INCRA для фрезерных станков
Позиционеры INCRA LS универсальные
Позиционер Original INCRA Jig для параллельного упора
Угловые упоры INCRA
Паралельный упор Wonder Fence
Параллельный упор Original INCRA Jig Fence System с перпендикулярным упором и стопором
Параллельный упор INCRA Jig Fence System IJ32FNCSYS и позиционер Original INCRA Jig IJ32
Приспособление для ящичных соединений INCRA I-Box
Лифт фрезера INCRA MAST-R-LIFT II
Фрезерный индустриальный стол CMT
Прижимы гребенчатые пластиковые CMT
Прижимы гребенчатые пластиковые Kreg
Пластиковый прижим для удержания заготовки на фрезерном столе
Универсальный прижим для удержания заготовки
Профессиональный фрезерный стол CMT
Универсальный стол TWX7 с фрезерным модулем TRITON TWX7RT001
Фрезерный стол Kreg PRS1045
Фрезерный стол Kreg портативный
Аксессуары для фрезерного стола Kreg PRS1040
Упор параллельный Kreg PRS1015 для фрезерных столов
Столешница для фрезерного стола Kreg PRS1025
Пластины Kreg для крепления фрезера во фрезерный стол
Опора для регулировки высоты пластины для крепления фрезера
Лифт высокоточный KREG для фрезерного стола
Аксессуары для фрезерного лифта PRS3000 Kreg
Фрезерный двигатель JET JRM-1
Фрезерный лифт JRMLS-1 JET
Приспособление Kreg для изготовления рамочных фасадов
Оборудование JET и Powermatic
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Торцовочные пилы JET
Циркулярные пилы JET и Powermatic
Форматно-раскроечные станки JET
Ленточнопильные станки JET
Комбинированные станки JET
Фрезерные станки JET и Powermatic
Фуговально-рейсмусовые станки JET
Фуговальные станки JET и Powermatic
Рейсмусовые станки JET и Powermatic
Токарные станки JET и Powermatic
Сверлильные станки JET
Долбежные станки JET
Шлифовальные станки JET и Powermatic
Лобзиковые станки JET
Заточные станки JET
Вытяжные установки JET
Системы фильтрации воздуха JET
Кромкооблицовочные станки JET
Механизмы подачи JET
Акции, спецпредложения и скидки JET
Фрезерные станки с ЧПУ и комплектующие
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Фрезерный станок WATTSAN 0404 MINI
Фрезерный станок WATTSAN 0609 MINI
Фрезерный станок WATTSAN A1 6090
Фрезерный станок WATTSAN A1 1313
Фрезерный станок WATTSAN A1 1325
Фрезерный станок WATTSAN M1 2030
Шпиндели c водяным охлаждением
Шпиндели с воздушным охлаждением
Гайки для цанговых патронов
Контроллеры NC-STUDIO
DSP контроллеры фрезерного станка ЧПУ
Поворотные устройства
Инверторы для фрезерного станка
Крепёж
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Крепёж
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Саморезы Kreg Screws для соединений Pocket Holes
Стяжка, винтовой крепеж Zipbolt
Втулки, футорки, муфты мебельные
Рукоятки, рычаги, барашки, ручки
Шины T-Track
Материалы
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Клеи, клейкие ленты, материалы и аксессуары
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Клей Titebond
Клеи Kleiberit
Клеи 3M
Пистолеты механические
Приспособления для нанесения клея
Лакокрасочные материалы для обработки древесины
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Масла
Воски и материалы для вощения
Лаки
Декорирование: морилки, красители и пигменты
Деревянное домостроение
Отделка паркета и мебели
Реставрация и ремонт покрытий
Золочение Borma Wachs
Инструмент и аксессуары для нанесения покрытий
Материалы и расходные средства
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Журналы, книги, каталоги
Средства для очистки инструмента
Ленты монтажные, малярные, скотч
Уплотнители для фасадов, филёнок и стёкол
Заглушки, пробки, шканты, ламели
Средства для очистки, ухода за поверхностью и авторемонта
Фильтрация воды 3M
Ручной инструмент
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Ножовки японские, английские и традиционные
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Пилы японские Takagi
Пилы японские SHOGUN, Miki Tool, Dick
Ножовки фанеровочные для резки шпона
Пилы английские PAX
Пилы - ножовки Bahco
Пилы - ножовки садовые
Лобзики и лобзиковые пилки
Пилы - ножовки Milwaukee
Измерение и разметка
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Карандаши, маркеры, ручки
Линейки
Рулетки
Ленты с размерными шкалами гибкие
Рейсмусы столярные
Линейные измерения и настройки
Угольники и малки
Транспортиры
Угловые измерения и настройки
Штангенциркули и микрометры
Измерение влажности
Стамески
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Стамеска Gisuke c деревянной рукоятью
Набор 3-х японских стамесок "Гисуке"
Набор 5-х японских стамесок "Murakuni"
Стамеска плоская с деревянной ручкой NAREX
Стамеска плоская WOOD LINE PROFI с деревянной ручкой
Стамеска NAREX Wood Line Plus прямая
Стамеска Wood Line Plus зачистная с ручкой NAREX
Стамеска Wood Line Plus ласточкин хвост NAREX
Долото NAREX Wood Line Plus
Стамеска NAREX Wood Line Plus плоская косая
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Рубанки
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Рубанок японский Takagi со сменным лезвием
Рубанок Dictum N4 250мм/50мм
Рубанок Dictum N5 355мм/51мм
Рубанок Dictum N6 450мм/60мм
Рубанок Dictum N7 560мм/60мм
Рубанок Dictum N62 350мм/50мм/12гр с ручкой HotDog для правого борта
Рубанок Dictum N62 350мм/50мм/12гр с ручкой HotDog для левого борта
Рубанок металлический Narex
Рубанок 3C Truper нож 44 мм
Рубанок 4C Truper нож 50 мм рифленая подошва №4
Рубанок 4L Truper нож 50 мм плоская подошва №4
Рубанок 5C Truper нож 50 мм рифленая подошва №5
Рубанок 5L Truper нож 50 мм плоская подошва №5
Рубанок 6L Truper нож 60 мм плоская подошва №6
Рубанок CH-7 Truper нож 41 мм
Рубанок Dictum N4.1/2 265мм/60мм
Рубанок торцевой Dictum 160/44мм/12гр с открытыми бортами
Рубанок торц, Dictum 165/44мм/12гр с открытыми бортами и с регулируемым летком
Рубанок торцевой Dictum Pocket Plane 135/32мм/12гр
Рубанок торцевой Dictum Pocket Plane 135/32мм/20гр
Рубанок торцевой Dictum 160/35мм/12гр
Рубанок торцевой Dictum 160/35мм/20гр
Рубанок деревянный двойной Pinie
Рубанок деревянный Pinie Premium
Рубанок деревянный двойной Pinie PremiumPlus
Рубанок Pinie двойной Eko
Рубанок Pinie Eko
Рубанок Pinie Classic
Рубанок Pinie зубчатый (цинубель)
Фальцгебель Pinie
Фальцгебель Pinie двойной
Фальцгебель Pinie Premium
Фальцгебель Pinie доборный
Фальцгебель Pinie косой (зензубель)
Фуганок Pinie Classic
Фуганок Pinie Eko
Фуганок Pinie Premium
Шерхебель Pinie
Шлифтик Pinie
Мини-рубанок Narex
Минирубанок CH-3 Truper нож 25 мм
Рубанок-зензубель Dictum 235/19мм/18гр
Стружок Dictum с плоской колодкой с прямым лезвием 260мм/51мм цельнометаллический
Стружок Dictum с плоской колодкой с прямым лезвием 260мм/50 мм с деревянными рукоятиями
Стружок Dictum с полукруглой колодкой с прямым лезвием 280мм/50мм
Отвёртки, биты, ключи, ножи, шило, клещи, ножницы
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Завинчивание: биты, отвёртки, насадки, шестигранники и Torx
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Пассатижи, бокорезы, клещи, длинногубцы, круглогубцы, кабелерезы
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Ударный ручной инструмент
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Молоток столярный MO-20 Truper
Молотки столярные MOR-16/20 Truper
Молотки столярные MOR-20F Truper
Обивочный молоток Truper
Молоток инженерный Truper
Молоток Antireflex монтажный NAREX
Молоток монтажный с пластиковой ручкой NAREX
Молоток монтажный с пластиковой ручкой NAREX
Молоток монтажный с деревянной ручкой NAREX
Молоток-гвоздодер MORСА-25X Truper
Молоток-гвоздодер MOR-20X Truper
Молоток-гвоздодер MOR-16X Truper
Молоток-гвоздодер MO-16 Truper
Молоток-гвоздодер MTR-20X Truper
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Топорик туристический Truper
Топорик охотничий Truper
Топор-колун Truper
Топор-колун профессиональный Truper
Гвоздодер TAKAGI Japanese Pry Bar
Гвоздодер TAKAGI Japanese Nail Puller
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